Мікроби, які потрапляють у ґрунт з померлої худоби, можуть заразити воду

На Дніпропетровщині виявили стихійний скотомогильник. Екологи серйозно занепокоєні, адже неподалік - водосховище, і бактерії, які потрапляють у ґрунт, можуть заразити воду. Як запобігти екологічному лиху разом з активістами з'ясовували мої колеги.

Ось на цьому стихійному звалищі - будівельне сміття, а серед нього рештки худоби - черепи та кістки. Довкола поля. А за кілометр - річка Саксагань та Кресівське водосховище. На цей скотомогильник ще влітку натрапили мисливці.

"Это источник заразы, инфекции. Очень много собак и лисиц, которые приходят сюда покушать падаль. Они понесут это все дальше в поля, могут заразить уязвимые виды",- говорить Андрій Абін, мисливець.

Екологи переконані, якщо із цим нічого не робити - біди не оминути. Неподалік - житлові будинки. Мікроби, які потрапляють у ґрунт з померлої худоби, можуть заразити воду.

"Мертвые животные выделяют много опасных органический очень токсических организмов - трупный яд. Эта проблема может уйти в почву, в грунтовые воды. Может проявится за 10, 15 и даже 50 километров по течению грунтовых вод", - говорить Василь Савосько, кандидат біологічних наук.

Місцеві чиновники про стокомогильник кажуть: нічого не знають. Мовляв - ніхто не скаржився. Але додають, самотужки прибрати рештки не зможуть.

"Необхідно підключити поліцію, необхідно підключати райдержадміністрацію, її комісію по надзвичайних ситуаціях. Бо це все кошти, це все транспорт. Але я так думаю, що ми спільними зусиллями ми вирішимо цю проблему", - говорить Ірина Ганець, селищний голова Надеждівки.

Доки знайдуть гроші на ліквідацію звалища, кістки позбирали та скинули в яму. Усе засипали вапном, аби знезаразити.