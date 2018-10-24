Обвал в метро Рима: в МИД рассказали о состоянии украинцев [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что во время обвала эскалатора в метро Рима 23 октября пострадали украинские граждане.
"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.
Консул, по его словам, поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники.
"По предварительной информации, их четверо", - уточнил Кирилич, отвечая на вопрос о количестве пострадавших.
Пострадавшие граждане Украины и России - болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с клубом "Рома".
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