В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что во время обвала эскалатора в метро Рима 23 октября пострадали украинские граждане.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

Консул, по его словам, поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники.

"По предварительной информации, их четверо", - уточнил Кирилич, отвечая на вопрос о количестве пострадавших.

Пострадавшие граждане Украины и России - болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с клубом "Рома".