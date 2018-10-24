Це анонсувала Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки

Ухвалення резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі анонсувала Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Під час пленарного засідання Європарламенту вона заявила, що зведення Керченського мосту між Росією та Кримом без дозволу України - це ще одне порушення українського суверенітету. А новий режим інспекції - перешкоджає проходженню суден до українських портів.

Нагадаю, новий режим перевірки кораблів, які прибувають і вирушають з українських портів на Азові, Москва запровадила півроку тому. Це призвело до численних затримок суден під прапорами України та країн ЄС. І відповідно - збільшило витрати власників вантажів.