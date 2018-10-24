В Естонії прихильникам швидкої їзди пропонують стати донорами органів [ Редактировать ]
В Естонії прихильникам швидкої їзди пропонують стати донорами органів. Такі листівки почали роздавати водіям поліцейські.
Кажуть, на автопорушників вже не впливають бесіда чи штраф. Мовляв, рано чи пізно їхні дії призведуть до загибелі. А більшість донорських органів у країні беруть саме від людей, які загинули у ДТП.
Тож на думку поліції, ставши добровільними донорами, кермувальники-шибайголови позбавляють своїх рідних від прийняття непростого рішення.
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