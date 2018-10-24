Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків [ Редактировать ]
Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків. Їхня приблизна вартість на "чорному ринку" становить понад півтора мільйона гривень, - повідомили у прес-службі поліції.
Серед ліквідованого були препарати рослинного та синтетичного походжень. Усе це правоохоронці раніше вилучили в рамках різних кримінальних проваджень, за якими вже відбулися судові процеси.
"Під наглядом комісії у складі працівників поліції, Служби безпеки України та управління юстиції відбулось знищення наркотичних засобів. Як синтетичних, так і рослинного походження. Здебільшого рослинного походження - це марихуана та макова солома, синтетична - це амфітамін та метадон", - говорить Сергій Кемінь, заступник начальника управління протидії наркозлочинності Нацполіції Хмельницької області.
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