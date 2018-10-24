В Кропивницькому відкрилася всеукраїнська виставка військово-польового Арту [ Редактировать ]
Всеукраїнська виставка військово-польового Арту відкрилася в Кропивницькому. Експозиції розмістили в обласному художньому музеї. Тут і колишні ящики з-під боєприпасів, і тубуси від гранатометів, гільзи, каски, фрагменти снарядів.
Усі ці речі пройшли через руки майстрів з різних регіонів країни і перетворилися на дитячі іграшки, розписні скрині та хатній декор. Проект об'єднав майже дві сотні митців. Їхні роботи можна оглянути впродовж наступних трьох тижнів.
"Суть сама вырисовалась, что жизнь она сильнее смерти, и прорастает как трава. И человек, который где бы не находился на войне - в окопе, в тюрме, в яме, в замкнутом, не замкнутом пространстве - его божественная суть будет всегда проявляться. А божественная суть в том, что он умеет творить", - говорить Павло Ротар, автор і куратор проекту.
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