Квиток за пляшку. Влада індонезійського міста Сурабая винайшла новий спосіб залучати жителів до переробки пластикових відходів. Тепер ними можна розрахуватися в транспорті. Наскільки ефективно працює така система - далі в сюжеті.

За два пакети з пластиковими пляшками цей чоловік - житель індонезійського міста Сурабая, зможе безплатно дістатися до роботи чи ринку та ще й повернутися назад додому. Адже віднедавна розрахуватися за квиток у міському автобусі можна не грошима, а пластиком. І таких пасажирів тут чимало.

"Відходів, зокрема й пластикових пляшок, у нашому районі стає дедалі більше. Я привожу їх сюди. По-перше, для того, щоб не засмічувати довкілля, а по-друге, щоб полегшити роботу збирачів сміття!", - говорить Лінда Рахмаваті, жителька міста Сурабая.

У такий спосіб влада міста Сурабая заохочує своїх жителів переробляти відходи. За цією схемою - люди можуть залишити пластик у терміналі біля зупинки або "розрахуватися" ним безпосередньо в автобусі. Двогодинний квиток коштує приблизно 10 пластикових склянок або 5 пляшок.

"Замість того, щоб збирати вдома сміття й відвозити на звалище - чому би просто не розрахуватися ним у транспорті? Це ж ніби убити двох зайців одним пострілом", - говорить Суластрі, жителька міста Сурабая.

15 відсотків або майже 400 тонн щоденних відходів Сурабаї - це пластик. Щодня автобус збирає до двохсот п'ятдесяти кілограмів пляшок, а це - сім з половиною тонн за місяць. Після того, як пляшки потрапляють до баків - з них знімають кришечки з наліпками та з аукціону продають компаніям з переробки відходів. Гроші, вторговані на аукціоні, йдуть на розбудову міської транспортної системи та облаштування парків.

"Індонезія - один з лідерів за кількістю пластикових відходів у світі. І завдяки цій ініціативі ми сподіваємося підвищити обізнаність громадськості про збереження довкілля, особливо від пластикового сміття", - говорить Ірван Дражад, голова департаменту транспорту міста Сурабая.

Крім того, Індонезія, яка фактично є архіпелагом з тисяч островів - є другим у світі забруднювачем світового океану після Китаю. Отож заходи з переробки пластикових відходів - тут не будуть зайвими.