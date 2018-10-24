До Геловіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибрати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько сімдесяти сортів гарбузів. Каже: більшість із них на ринку не знайти.

Вхід на обійстя вільний, відвідувачі платять лише за те, що заберуть із собою. Ба більше - гостей ще й годують, а для дітей - влаштовують розваги. Частину виторгу господар ферми перераховує на доброчинність.

"У мене є звичайні помаранчеві - різних сортів і розмірів, від малих, яких повно в супермаркеті - до тридцяти-сорока-кілограмових. А ще є гарбузи-сквош. Я все вмовляю людей на них: вони красиві, лежать блищько півроку, а після Геловіну, в листопаді, з них можна приготувати смачний суп, карі або ж посмажити", - розповідає Чарлі Еклі, фермер.