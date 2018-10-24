Участник сборной Украины на "Играх непокоренных" в Сиднее ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях Invictus Games он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 24 октября.

Олексенко участвовал в боях у Донецкого аэропорта, под Песками, Опытным, Водяным в 2015-2016 годах.

Напомним, 23 октября, в третий день соревнований "Игорь непокоренных" в Сиднее, украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

Первые золотые медали получили Александр Белобоков и Сергей Ильчицький.

21 октября, в первый день соревнований, украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.