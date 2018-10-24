24 октября средний курс покупки и продажи всех основных валют в обменных пунктах украинских банков вырос.

Так, курс наличного доллара, по сравнению с предыдущим днем, вырос на 2,67 копейки до 27,9973 гривны, а продажи - вырос на 2,93 копейки - до 28,2697 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 28,14 гривны, минимальный курс продажи - 28,15 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 1,73 копейки и составляет 32,0033 гривны, средний курс продажи вырос на 1,33 копейки до 32,5563 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,22 гривны, купить дешевле - за 32,36 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 копейки до 3,875 гривны, средний курс продажи вырос на 0,5 копейки до 4,373 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 4,22 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 24 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Ранее в МВФ дали прогноз касательно курса гривны в 2019 году.