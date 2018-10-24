Спортсменка из Японии сломала ногу во время прохождения марафона в эстафете, но продолжила дистанцию на четвереньках.

Получив травму, девушка преодолела 180 метров, чтобы передать эстафету следующему участнику, стерев колени до крови, сообщает The Asahi Shimbun.

В итоге организаторы сочли, что она нарушила правила и дисквалифицировали команду.

Ранее в Румынии на американских спортсменов напали с бутылками и ножами.