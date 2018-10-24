Матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против французского "Ренна", чуть ли не ключевой поединок для Хацкевича и его подопечных. Это будет действительно, как экзамен. Ведь, как известно, есть три варианта развития событий: Отлично (уверенная победа), хорошо (минимальная победа) и удовлетворительно (ничья). Правда, есть еще и переэкзаменовка (то есть поражение), но вот времени и возможности "пересдать" у Хацкевича не будет. Сейчас "Динамо" на третьей позиции в группе.

Победа во Франции очень важна не только для турнирных показателей. Важно и продолжить победоносную серию матчей, и, наконец, удовлетворить желания болельщиков киевлян в еврокубках. (После жеребьевки, фанаты "Динамо" не видели для подопечных Хацкевича другой позиции, как первое место в квартете).

Но вот сдать экзамен "на отлично" подопечным Хацкевича будет трудно. Первая проблема кадровый голод на линии форвардов. Отчетливый "симптом" такой "болезни" киевлян проявляется в последних турах Чемпионата Украины. В четырех матчах "Динамо" победило с минимальным счетом "1:0". Акцентировал на этой проблеме и сам наставник киевлян.

"У нас есть проблемы в атаке, они никуда не делись. Где нужно было сыграть более хладнокровно, взять хотя бы момент у Николая Морозюка, где можно было бить. Так же, как и Гармаш мог бить во втором тайме, когда ворота были незащищенные", - заявил Александр Хацкевич на после мачта против Полтавской "Ворсклы"

Открытым остается вопрос и возобновления одного из лидеров "Динамо" - Беньямина Вербича. Футболист как раз заканчивает реабилитацию после травмы. И сыграет ли словенский полузащитник во Франции, пока не понятно. Уже известно, что на матч третьего тура не полетит форвард "Динамо" - Артем Беседин. К общей группе футболист присоединиться только через 2 недели. (В аккурат к матчу с Ренном в Киеве).

Но кадровые потери есть и в составе соперников "Динамо". Уже известно, что против киевлян не сыграют лидеры французского клуба – полузащитники Ренна Хатем Бен Арфа и Исмаила Сарр.

Да и турнирные дела у "Ренна" идут не важно: одиннадцатое место в Лиге 1 (в прошлом сезоне было 5), из последних пяти игр подопечные Сабри Лямуши выиграли только один поединок (еще два проиграли, столько же свели в ничью).

Не смотря на такие неутешительные результаты во внутреннем первенстве, букмекеры все же отдают преимущество команде из Франции.

William Hill: победа "Ренна" - 2,40, ничья - 3,25, победа "Динамо" - 3,00.

"Фаворит спорт": победа "Ренна" - 2,53, ничья - 3,30, победа "Динамо" - 2,86.

"Париматч": победа "Ренна" - 2,40, ничья - 3,20, победа "Динамо" - 3,00.

Bwin: победа "Ренна" - 2,35, ничья - 3,20, победа "Динамо" - 3,00.

Bet365: победа "Ренна" - 2,40, ничья - 3,20, победа "Динамо" - 3,00.

На какую оценку киевляне сдадут свой экзамен, станет известно уже завтра. Начало матча в 22:00. Рассудит команды бригада арбитров из Венгрии.