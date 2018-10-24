Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Такое решение принял Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – говорится в документе.

Ранее Рева заявил, что тарифы на тепло могут вырасти.