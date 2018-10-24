На Харківщині, біля пункту пропуску Гоптівка, чоловік погрожував підірвати себе.

До митного посту підійшов таксист, і попросив допомоги в правоохоронців. Він розповів, що в його автівці сидить неадекватний пасажир і погрожує скоїти самогубство.

Перемовини тривали майже годину. Співробітникові СБУ вдалося вмовити чоловіка вийти з машини. Зрештою, його затримали. Вибухівки не знайшли.

Чоловікові - 33 роки, при собі в нього була велика сума грошей та два паспорти.