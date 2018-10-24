На Харківщині пасажир таксі погрожував підірвати вибухівку [ Редактировать ]
На Харківщині, біля пункту пропуску Гоптівка, чоловік погрожував підірвати себе.
До митного посту підійшов таксист, і попросив допомоги в правоохоронців. Він розповів, що в його автівці сидить неадекватний пасажир і погрожує скоїти самогубство.
Перемовини тривали майже годину. Співробітникові СБУ вдалося вмовити чоловіка вийти з машини. Зрештою, його затримали. Вибухівки не знайшли.
Чоловікові - 33 роки, при собі в нього була велика сума грошей та два паспорти.
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