Нове обличчя в списках журналу Forbes. В Америці розіграли в лотерею найбільший приз в історії країни - переможець виграв більш як півтора мільярда доларів!

Дмитро Анопченко з'ясовував - чи дізнаємося ми ім'я нового мільярдера.

Це зовсім не інтелектуальне шоу, де потрібно вигравати гроші розумом - а американський аналог знайомого нам з радянських часів "Спортлото". Ось тільки за тим, як кульки викочуються з барабану, півкраїни стежить - аж надто великий джек-пот накопичився. Майже півтора мільярда доларів! Щоб отримати його - потрібно лишень вгадати усі без винятку шість номерів - п'яти білих і ще однієї жовтої супер-кульки.

Шанси за одну мить потрапити до списку найбагатших людей світу, звичайно, невеликі. За статистикою, шанс - один на 302 мільйони. Але з іншого боку, і не ризикуєш нічим, адже квиток лише 2 долари коштує! У пунктах продажу і навіть в аптеках, де теж "лотерейкою" торгують, напередодні шикувалися черги. Люди купували квитки пачками, перебираючи всі можливі комбінації.

"Я грала, бо це ж півтора мільярда на кону! Чому б і ні?!"

"Я тут поруч працюю. От і подумав - погода чудова, прогуляюсь, зароблю-но мільйон чи два перед ланчем".

Зрештою, сьогодні вранці з теленовин країна почула - переможець є! Але його імені ми можемо так ніколи й не дізнатися.

Річ у тім, що виграшний квиток продали в Південній Кароліні - а там закон не зобов'язує переможця розголошувати своє ім'я - на відміну від інших штатів, де це обов'язково. Отже, новоспечений мільярдер цілком може зараз святкувати, при цьому уникаючи публічності та пов'язаних з нею проблем. В історії вже були переможці американських лотерей, які насолоджувалися своєю хвилиною слави, кликали пресу; як і ті, хто ніколи не називав своє ім'я - побоюючись, наприклад, пограбування.

У такому разі єдині, хто дізнається особистість переможця - це організатори лотереї та... податківці. А вони вже потирають руки. Адже податок з виграшу - близько 40 відсотків, причому суму виплачуватимуть частинами, а податки треба сплатити відразу! Втім, в азарті боротьби за джек-пот люди про це не думають. І не вигравши зараз півтора мільярда, відразу ж кинулися заповнювати квитки лотереї-конкурента, де вже сьогодні розігрують інший суперприз - у 620 мільйонів доларів.