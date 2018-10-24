Частування до сліз. У харківській школі вчителі публічно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані "шкільні потреби". А однокласники знімали знущання на телефони. Що саме сталося? - розповість Світлана Шекера.

Учениця 6-Б Діана Андронова розповідає - у п'ятницю, на останньому уроці, класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік.

"И когда очередь дошла до меня, она сказала - я не могу тебе налить, потому что тебе торт не положен, потому что твои родители не сдавали деньги на сладкий стол", - розповідає Діана Андронова, учениця 6-Б класу.

Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти й дивитися, як інші їдять торт.

"Я заплакала. Мальчики с моего ряда, кто сидел ближе ко мне, те начали меня снимать. А те, которые были на других рядах, они начали смеяться", - говорить Діана Андронова, учениця 6-Б класу.

Мама Діани розповідає - в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані "шкільні потреби" батьки не здають принципово.

"Я считаю, что это большие суммы. Это 50 грн только за "сладкий стол". Каждый месяц. Нас 32 человека, и 1600 в месяц, я думаю, приличная сумма", - розповідає Тетяна Блінова, мати Діани.

Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі "Батьки SOS". Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити - як "розрулити" ситуацію із обуреною мамою. Після цього - у школі скликали термінові батьківські збори.

Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається.

"Я, как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, не толерантно", - говорить Наталя Толяренко, голова батьківського комітету.

Батьки Діани обурюються - чому у фінансові розбірки залучили дитину.

"А вот скажите, пожалуйста. Вы можете эти вопросы не решать с ребенком? И не говорить ему, а позвонить родителям. - А я что я должна детям отвечать, скажите, пожалуйста. - Позвоните, пожалуйста родителям. Но вы же не звоните мне!"

Керівництво школи запевняє - у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету.

"Если бы она была и присутствовала там, я думаю, что такой бы ситуации не было. Потому что учитель - он более ответственен за те вещи, которые происходят на территории школы", - стверджує Світлана Кузьменко, заступник директора школи №151 м. Харків.

Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету, теж учитель. Має й інше місце роботи - викладач педагогічного вузу, доцент. У районному відділі освіти пообіцяли відреагувати.

"Выговор обязательно директору, который допустила. Классный руководитель - это уже наша компетенция, ей объявлен выговор, и она отстранена от классного руководства", - запевняє Тетяна Пилаєва, начальник Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міськради.

Після батьківських зборів клас поділився на два табори. Тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення.

Та є й інші приклади. Сьогодні на репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом "Вір у себе, добро завжди перемагає". Дівчина розрізала й поділила його на всіх.