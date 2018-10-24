На Черкащині лікар-хабарник поновився на посаді [ Редактировать ]
На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік у травні він вимагав від ветерана АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Заставу за себе він вніс через кілька днів після затримання. А з вересня отримав право повернутися на посаду. Як таке можливо? - дізнавався Станіслав Кухарчук.
Ветерани АТО зібрались під Городищенською райлікарнею не на процедури. Прийшли аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі - у медичних масках із цифрами.
"Це сума, яку він потребував від нашого побратима і це символ, що ми не хочемо заразитися цією корупцією".
Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта, лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда.
"Мені сказали, що без грошей діло не буде. Кажу, ну як же ж, у мене ж явно все - МРТ пройдене в Черкасах. Голова ВКК наш, каже - у тебе там не вистачає… Кажу, що? Спочатку каже, треба грошики", - розповідає Роман Воронцов, ветеран АТО.
Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ.
З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території цієї автостанції, на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії - Роман підсів до нього в автомобіль і поклав пакунок із міченими грошима... Потім спрацювали співробітники СБУ.
Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії - на своїй сторінці у Facebook. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд випустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді - щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня, і лікар з'явився на роботі.
Повз пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже - Беззубий виходити на роботу поки що не збирається.
"Кожен раз ми отримували рішення суду про відсторонення, а останнього разу навіть на наш запит ніякого рішення немає. В суді він відсутній і не дали нам ніякої інформації. Були там лікарняні, потім він знову відсторонений. Це треба дивитися... вже другий рік іде так", - говорить Василь Кравченко, головний лікар Городищенського районного територіального медичного об'єднання.
В обласній прокуратурі кажуть - третього вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу.
"Коментувати з яких причин - поважних та неповажних не відбулось судове засідання - я не можу. Фактично, дія ухвали в цій частині закінчена і він має право офіційно вийти на роботу. І якщо він офіційно вийшов на роботу, то буде отримувати зарплатню", - говорить Руслан Лук'яненко, прокурор відділу прокуратури Черкаської області.
А точніше - отримає лікарняні... в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади.
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