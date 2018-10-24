У багатьох регіонах України сьогодні пройшли акції біля облдержадміністрацій та в урядовому кварталі столиці.

Учасники закликали владу не погоджуватись на умови фонду та не підвищувати ціну на газ для населення.

Організатор акцій - партія "Батьківщина". Лідер політсили запевняє, що збільшення тарифів не на часі, зараз головне - підняти рівень життя українців.

"Запускається ще одне колесо інфляції, яка буде стосуватися всіх товарів і послуг, тому що коли зростають ціни на газ - зростають ціни практично на все в Україні і тому я дякую, що ми сьогодні знайшли час, бажання, можливості прийти і поборотися за всіх українців", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер "Батьківщини".