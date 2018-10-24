Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України. Але тільки після коригування тарифів на опалення.

У Мінфіні відзначили, що МВФ наполягає на тому, аби Україна обов'язково переглянула тарифи на опалення для населення, з урахуванням підвищення ціни на газ. І зробити це необхідно до того, як рада директорів Фонду затвердить надання Україні чергового траншу.