У МВФ оприлюднили умови надання чергового траншу [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України. Але тільки після коригування тарифів на опалення.
У Мінфіні відзначили, що МВФ наполягає на тому, аби Україна обов'язково переглянула тарифи на опалення для населення, з урахуванням підвищення ціни на газ. І зробити це необхідно до того, як рада директорів Фонду затвердить надання Україні чергового траншу.
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