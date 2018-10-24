12 з половиною років за спробу вбивства і шантаж. У Німеччині завершився гучний судовий процес над чоловіком, який підкинув до однієї з крамниць отруєне дитяче харчування. Подробиці - у Тетяни Логунової.

Торік ця історія шокувала Німеччину. ЗМІ повідомили - невідомий чоловік погрожує підкинути на полиці супермаркетів по всій країні отруєні продукти. Якщо торговельні мережі не заплатять йому 12 мільйонів євро. Аби довести, що не блефує, шантажист зізнався, де вже заховав отруєне дитяче харчування. І, дійсно, в одному із супермаркетів міста Фрідріхсхафен поліція знайшла 5 баночок дитячої суміші з етиленгліколем. Для дитини доза цієї токсичної речовини - могла стати смертельною.

Після знахідки почалися пошуки отруйника. Поліція оприлюднила фото підозрюваного з камер відеоспостереження і попросила німців про допомогу. І за кілька днів чоловіка вдалося заарештувати. Шантажистом виявився житель міста Тюбінген, який одразу визнав свою провину.

Обвинувачення просило для отруйника 13 років в'язниці. Втім, і трохи м'якшим вироком прокурори задоволені.

"З огляду на те, яку небезпеку становили дії підсудного, я вважаю вирок прийнятним", - наголосив Петер Фобіллер, представник прокуратури Равенсбурга.

Сам підсудний взагалі сподівався уникнути покарання. На суді він заявив, що страждає на розлад особистості та зловживає алкоголем. Мовляв, він не мав наміру труїти людей, а лише хотів привернути до себе увагу. Втім, психіатри після експертизи визнали чоловіка осудним.