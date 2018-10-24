В парламенте зарегистрирован президентский проект закона 0204, которым предлагается продлить до 1 августа 2019 срока действие Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 (катастрофа самолета MH-17). Об этом сообщается на сайте ВРУ.

В частности, как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта закона Верховной Радой Украины позволит ратифицировать Соглашение, что "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН-17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".

Отмечается, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014.

Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. В Украине назвали заявление "ложью", а Минобороны Великобритании также резко высказались о заявлении России.