Катастрофа MH-17: в Раде намерены продлить расследование [ Редактировать ]
В парламенте зарегистрирован президентский проект закона 0204, которым предлагается продлить до 1 августа 2019 срока действие Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 (катастрофа самолета MH-17). Об этом сообщается на сайте ВРУ.
В частности, как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта закона Верховной Радой Украины позволит ратифицировать Соглашение, что "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН-17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".
Отмечается, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014.
Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. В Украине назвали заявление "ложью", а Минобороны Великобритании также резко высказались о заявлении России.
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