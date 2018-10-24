Александр Хацкевич: "Для нас результат - на первом месте" [ Редактировать ]
24 октября главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич провел традиционную пресс-конференцию перед матчем группового этапа Лиги Европы против "Ренна".
Так, рулевой "бело-синих" отметил мощь французов при "стандартах", агрессивность подопечных Сабри Лямуши и поделился планами на матч.
В нынешнем сезоне "Динамо" испытывает проблемы во время стандартов, а у французов это сильная сторона...
- Действительно, у "Ренна" играют хорошие исполнители в группе атаки, а также агрессивные защитники, способные причинить много проблем у наших ворот. Поэтому лучше, чтобы "стандартов" было как можно меньше.
На всех ли игроков, кто прилетели, вы можете рассчитывать?
- Больных мы точно не привезли (улыбается). Что касается Вербича, то у него сегодня тестирующая тренировка. Если все будет хорошо - также рассчитываю и на него.
Впереди для команды во многом решающий этап, так как киевлян ждет сразу два матча с "Ренном" в "еврокубках" и "Шахтером" в национальном чемпионате. Хватит ли сил у молодых ребят?
- Осень всегда сложная , однако на данный момент мы сконцентрированы на "Ренне". Согласен, график достаточно жесткий, матчи через два дня на третий. Но у нас есть планирование, и завтра важная игра. Как только ее сыграем, то начнем подготовку к поединку чемпионата Украины.
Завтра будет открытый матч или закрытый?
- Для нас результат стоит на первом месте. Понятно, чтобы выходить из группы мы должны побеждать в оставшихся матчах... У нас будет еще одна тренировка, на которой мы вместе с командой, решим, в каком ключе будем действовать
Практически после каждого матча вас кто-то "отправляет" в отставку. Не мешает ли постоянная критика полноценно работать?
- Мне - точно нет. Каждый тренер должен быть готов к неудачам и критике. Вопросы касательно увольнения я обсуждаю с президентом клуба, но не с журналистами.
Напомним, что матч "Ренн"-"Динамо" состоится в четверг, 25-го октября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
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