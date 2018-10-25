Саудовская Аравия совершила авиаудар по Йемену, погибли мирные жители [ Редактировать ]
В среду, 24 октября, в ходе авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев-хуситов, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц, передает Reuters.
В сообщении говорится, что бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения. Все жертвы были рабочими завода.
Напомним, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.
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