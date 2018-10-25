В среду, 24 октября, в ходе авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев-хуситов, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц, передает Reuters.

В сообщении говорится, что бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения. Все жертвы были рабочими завода.

Напомним, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.