Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді [ Редактировать ]
Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20 країн світу. Головне завдання - на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок. А ще - розмінувати нашпиговане снарядами авто і за допомогою робота знищити умовну міну.
Змагання саперів у світі влаштовують щороку. Українці беруть у них участь уперше.
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