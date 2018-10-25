Прожити життям Фредді Мерк'юрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки "Богемська рапсодія" про легендарного фронтмена групи Queen. Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнувся актор, що виконує головну роль - розбиралися наші журналісти.

Це - арена Вемблі. Саме на ній 1985-го року відбувся феноменальний виступ групи Queen, який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму "Богемська рапсодія" американського кінорежисера Брайана Сингера.

Серед гостей були й першозасновники легендарної групи - барабанщик Роджер Тейлор та клавішник Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями.

"Доволі незвично дивитися на себе збоку, як і на всю групу Queen загалом. Уся стрічка - цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру", - говорить Роджер Тейлор, барабанщик групи Queen.

Кінострічка перенесе глядача на початок вісімдесятих років і розповість про Фредді Мерк'юрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Мерк'юрі - зокрема людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже - у роль вживався довго, адже головна особливість фронтмена Queen - це його непередбачуваність як на сцені, так і в житті.

"Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити - перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього", - зізнався Рамі Малек, актор.

Оцінив роботу Малека і клавішник групи Брайан Мей.

"Гра Рамі - феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи", - вражений Брайан Мей, клавішник групи Queen.

Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критики. І з нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада.