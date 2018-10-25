Посланные политикам США бомбы были набиты стеклом (фото) [ Редактировать ]
Бомбы, которые были отправлены 24 октября представителям демократической партии США и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.
Устройства были изготовлены из ПВХ-трубы длиной около шести дюймов (12 см) и покрыты черной лентой. Внутри трубы был порошок и осколки стекла, передает Associated Press со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.
Чиновник отметил, что на каждом устройстве также была небольшая батарея, похожая на батарею часов.
Информатор пожелал остаться анонимом: он рассматривал рентгеновские снимки устройства и не имел права обсуждать текущее расследование.
Кроме того, в сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств.
Снимки разместили в Twitter телеканал ABC News и журналист CNN Джим Акоста.
На фотографиях видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. В качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.
Сообщается, что найденные взрывные устройства, скорее всего, были настоящими и действительно могли взорваться.
Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони и миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами, в том числе и к Белому дому, призвал американский народ к объединению.
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