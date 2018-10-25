В бельгийском Шарлеруа владелец магазина уговорил шестерых грабителей зайти позже, когда выручки будет больше. Когда злоумышленники вернулись, их уже ждала полиция.

"Это шутка какая-то. Это, пожалуй, худшие грабители в истории Бельгии", - рассказал продавец по имени Дидье журналистам ВВС.

Переговоры продолжались около 14 минут. По его словам, грабители согласились зайти позже после того, как он обратил их внимание на скудную кассу в неприбыльное время (15:00).

"Сначала потолкались немного. Они попытались что-то взять. Но я им сказал: "Кто же в три часа дня магазин грабит! Вечером придете, можно две или три тысячи евро взять", - рассказал владелец магазина.

По его словам, в полиции отказались верить, что грабители вернутся, но те все же вернулись, причем не один раз.

Сначала молодые люди пришли в 17:30, за час до закрытия магазина. Дидье сказал, что еще не время, и они вернулись через час, в 18:30, когда их уже ждала полиция.

Полицейские арестовали пять человек, одному удалось скрыться.

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