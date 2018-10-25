Сьогодні команда учасників АТО відлітає до Сполучених Штатів, щоб представити Україну в 43 Марафоні морської піхоти США - про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наші співвітчизники вже двічі долучалися до цих перегонів. Від України були армійці, які зазнали поранень в АТО та пройшли курси лікування й відновлення. Цьогоріч у команді 9 військовослужбовців. П'ятеро з них долатимуть повний марафон на 42 кілометри, решта - дистанцію на 10 кілометрів.