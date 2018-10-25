В Украине из-за погодных условий в течение суток обесточены 146 населенных пунктов в девяти областях страны.

"С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в девяти областях", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Без электроснабжения остались:

Винницкая область - 60 населенных пунктов; Львовская - 29; Тернопольская - 18; Черновицкая - 14; Ивано-Франковская - 7; Луганская - 6; Закарпатская - 5; Донецкая - 4; Волынская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее ГСЧС предупредила о резкой смене погоды.