Буря обесточила поселки в девяти областях Украины [ Редактировать ]
В Украине из-за погодных условий в течение суток обесточены 146 населенных пунктов в девяти областях страны.
"С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в девяти областях", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Без электроснабжения остались:
- Винницкая область - 60 населенных пунктов;
- Львовская - 29;
- Тернопольская - 18;
- Черновицкая - 14;
- Ивано-Франковская - 7;
- Луганская - 6;
- Закарпатская - 5;
- Донецкая - 4;
- Волынская - 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее ГСЧС предупредила о резкой смене погоды.
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