На предприятиях "Метинвеста" занята треть всех сотрудников ГМК Украины [ Редактировать ]
Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли.
Такие данные приводит журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы. В рейтинге не учитываются работники совместных и зарубежных предприятий "Метинвеста", передает данные издания uaprom.info.
Второе месте по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.
Как отмечает издание, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн. Если говорить о среднем заработке сотрудников компании в региональном разрезе, то стоит отметить, что средняя зарплата в Донецкой области превышает среднюю по стране на 37% (13 384 грн), в Днепропетровской - на 63% (14 778) и Запорожской - на 83% (16 285 грн).
По данным Госслужбы статистки, средняя зарплата в августе составила 8 977 грн. Среднемесячный заработок в промышленности почти на тысячу грн выше - 9 838 грн.
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