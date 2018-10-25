Політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких, коментуючи політичний союз партій "Самопоміч" та "Демократичний альянс" пояснив, що, навіть теоретично, їх союзником не міг стати Анатолій Гриценко, оскільки і у екс-міністра оборони, і у мера Львова є власні президентські амбіції. При цьому політолог вважає, що амбіції обох кандидатів абсолютно не обґрунтовані. Більш того, ніхто із зазначених політиків всерйоз і не збирається боротися за президентське крісло, вони є, по суті, технічними кандидатами.

"Я, відверто кажучи, вважаю, що і Садовий, і Гриценко насправді забиратимуть голоси у Тимошенко ... саме цю функцію вони виконують. Ці люди, не один рік в українській політиці, причому на найвищому рівні ... Вони прекрасно усвідомлюють правила гри і своє місце в цій грі ... в даний момент вони просто не ставлять перед собою завдання поборотися за президентський пост, а швидше за все готуються до парламентських виборів ... Крім отримання певної матеріальної винагороди, я думаю, для них це ще й засіб зробити собі фундамент для парламентської кампанії", - вважає Валентин Гладких.

Однак, на думку політолога і на майбутніх парламентських виборах партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценко не приєднатися до тандему "Самопоміч" та "Демократичний альянс".

"Самопоміч" - дійсно парламентська партія, у якій, принаймні, була якась структура. А якщо говорити про Гриценко, то ця гра банально не про нього ... мені не зрозуміло, а наскільки у нього взагалі є (партійні) структури? Або в партії "Громадянська позиція" все зводиться лише до персони самого Гриценка? Ось, скількох своїх представників вони провели на виборах в обласних територіальних громадах? А це дуже важливий показник, який свідчить про те, як глибоко простягаються партійні структури. І я чомусь думаю, що ... все це все існує лише на папері і виключно в медійному полі", - пояснює Валентин Гладких.

Перспективи Гриценка і Садового на парламентських виборах, на думку політолога, теж досить песимістичні - Гладких вважає, що обидві партії в майбутній парламент не потраплять. А непогані рейтинги екс-міністра оборони напередодні президентських виборів насправді показують не рівень підтримки кандидатів, а скоріше - рейтинг ядерного електорату, пояснює експерт.

"Я не сприймаю Садового і Гриценка, в якості кандидатів, які насправді збираються боротися за президентську посаду. Відсутність достатніх самостійних фінансів, відсутність потужних партійних структур - робить це неможливим. І також відсутність серйозної соціальної підтримки суспільства, не дивлячись на всі опитування. Тим більше, що громадська думка, насправді, дуже переоцінена. Лежачи на дивані і дивлячись інтерв'ю, можна когось підтримувати. Але піднятися з дивана в день голосування і проголосувати - це зовсім інша модель електоральної поведінки. Ми не знаємо, скільки з тих виборців, які на сьогоднішній день на умовно помаранчевому полі ідеологічно підтримують тих чи інших кандидатів, будуть мотивовані, щоб прийти проголосувати насправді. І це велика проблема. Адже свого виборця потрібно довести до ділянки. Для цього партійним структурам потрібно працювати, а це недешеве задоволення", - вважає політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких.