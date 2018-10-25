На Донбассе обнаружили ракетный комплекс боевиков (видео) [ Редактировать ]
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".
"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса"), - по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал", - сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
Ракетная установка была зафиксирована у населенного пункта Житенко, что в 70 километрах от оккупированного Донецка, возле границы с Россией.
"Оса" - автоматизированный войсковой зенитно-ракетный комплекс, который является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка "Осы" началась еще в 1960 году.
Неделей ранее Миссия ОБСЕ обнаружила ракетные комплексы и гаубицы боевиков в Луганской области.
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