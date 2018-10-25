В Беларуси запретили знаменитую украинскую кричалку [ Редактировать ]
Суд Центрального района Минска признал украинскую кричалку "Кто не скачет, тот москаль" экстремистской, сообщает "Интерфакс". Знаменитая речевка попала в обновленный Республиканский список, который опубликован на сайте министерства информации Беларуси.
Кричалка признана экстремистской на основании решения суда от 25 сентября 2018 года, а с 11 октября решение вступило в законную силу. В документе указано, что экстремистским признан текст "Хто ня скача, той маскаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах).
Проявлениями экстремизма будут считаться произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а также трансляция текста с аудионосителей.
Ранее Евросоюз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь.
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