Гройсман испытал поезд в "Борисполь" (видео) [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт "Борисполь".
"Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт "Борисполь", - прокомментировал глава правительства в Twitter.
Он упомянул основные этапы реализации проекта:
"В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава", - написал он.
Премьер также сообщил, что на ноябрь запланировано начало работы экспресса. По его словам, проект стоил около 580 миллионов гривен.
"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составила 3,2 миллиарда гривен.", - подчеркнул Гройсман.
Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.
Ранее рассказывалось об эксперименте во время путешествия поездом журналиста "Подробностей".
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