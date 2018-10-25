У Норвегії стартували навчання НАТО [ Редактировать ]
У Норвегії стартували найбільші навчання НАТО з часів "холодної війни". У масштабних маневрах "Єдиний тризуб - 2018" візьмуть участь військові 29 країн - членів Альянсу, а також партнерів Швеції, Фінляндії, Грузії, Йорданії та України.
65 кораблів, 250 літаків, близько 10 тисяч одиниць техніки та 50 тисяч армійців відпрацьовуватимуть взаємодію на суходолі й на морі.
За сценарієм вишколу, військові НАТО звільнятимуть незаконно окуповану північну частину Норвегії. Україну на цих навчаннях представлятимуть 5 офіцерів Збройних сил. Їх залучили до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції.
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