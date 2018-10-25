Президент США Дональд Трамп пообещал серьезное расследование по делу самодельных бомб, которые были отправлены семье экс-президента Билла Клинтона, бывшему президенту Бараку Обаме, а также другим демократическим чиновникам. Об этом сообщает The Independent.

Трамп объявил о начале федерального расследования, во время которого выясняется, сколько человек стоит за рассылкой взрывчатки.

"В эти времена мы должны объединиться, мы должны собраться вместе и направить одно очень четкое, сильное, недвусмысленное послание, в котором указать, что политическому насилию в любой форме или угрозам ним нет места в Соединенных Штатах Америки", - сказал президент США.

Трамп добавил: "Мы очень сердиты, расстроены, недовольны тем, что мы видели сегодня утром, и мы разберемся, в чем тут дело".

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.