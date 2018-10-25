Украинским полицейским оплатят жилье из бюджета [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины определил размер компенсации сотрудникам полиции за аренду жилья.
Отныне денежная компенсация за аренду жилья будет выплачиваться ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических затрат, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Однако, эта компенсация будет выплачиваться не более:
- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Киеве;
- полтора прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Симферополе, Севастополе и областных центрах;
- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в других населенных пунктах.
Компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.
Прожиточный минимум в Украине с 1 января 2018 года установлен на уровне 1700 гривен. Таким образом, например, полицейскому в Киеве будут компенсировать до 3400 гривен, а при наличии трех членов семьи - до 5100 гривен.
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