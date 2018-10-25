Тайрус Вонг: культовые картины художника [ Редактировать ]
Google посвятил новый doodle легендарному художнику Тайрусу Вонгу в честь дня рождения. Мультипликатор получил всемирную известность после того, как создал олененка Бэмби - персонажа одноименного мультика Уолта Диснея.
Фото: скриншот из видео
Также Вонг является создателей открыток Hallmark, некоторые из них продавались тиражом до 1 млн копий. По этому случаю мы решили представить культовые работы одного из самых знаменитых азиатско-американских художников 20-го века.
Ранее мы сообщали, что картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.
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