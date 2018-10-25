Google посвятил новый doodle легендарному художнику Тайрусу Вонгу в честь дня рождения. Мультипликатор получил всемирную известность после того, как создал олененка Бэмби - персонажа одноименного мультика Уолта Диснея.

Фото: скриншот из видео

Также Вонг является создателей открыток Hallmark, некоторые из них продавались тиражом до 1 млн копий. По этому случаю мы решили представить культовые работы одного из самых знаменитых азиатско-американских художников 20-го века.

Ранее мы сообщали, что картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.