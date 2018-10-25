Троллейбус не остановился во время драки. Фото: novosti-n.org

В Николаеве в троллейбусе с бортовым номером "3032" произошла драка между пассажирами.

Участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина, что следует из видео, снятого очевидцами.

Автор видео утверждает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса, которая продолжала движение даже во время скандала, пишет местное издание "Новости-N".

Днем ранее в Днепре расстреляли троллейбусы с пассажирами.