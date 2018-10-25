Меган Маркл оконфузилась на встрече с принцессой (фото) [ Редактировать ]
Беременная Меган Маркл прибыла в столицу Тонга Нукуалофу с мужем принцем Гарри во время 16-дневного королевского тура, сообщает Daily Mail.
У самолета пару встретила дочь короля Тупоу VI принцесса Анжелика Латуфуйпека.
Герцогиня появилась в поразительном красном платье от британского бренда женской одежды Self-Portrait. Свой наряд она дополнила черным кожаным клатчем Christian Dior и синими туфлями-лодочками Manolo Blahnik.
Журналисты заметили, что из-под подола платья Меган выглядывала фирменная бирка бренда.
На официальном сайте Self-Portrait платье представлено по цене 444 доллара.
Ранее муж Меган Маркл, принц Гарри, довел поклонницу до слез.
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