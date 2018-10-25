В Польше грузовик насмерть сбил украинца [ Редактировать ]
В Польше грузовик насмерть сбил гражданина Украины. Смертельное ДТП произошло рано утро 25 октября, сообщает "Польское радио".
Автомобиль насмерть сбил 38-летнего мужчину в себе Бонево в Люблинском воеводстве. Украинец скончался в результате полученных травм. Авария произошла возле остановки, на которой погибший вышел из автобуса. На момент ДТП он находился посередине проезжей части.
Местная полиция устанавливает причины трагедии. Правоохранители отметили, что водитель грузовика был трезвым.
На днях группа украинцев попала в ДТП в Польше.
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