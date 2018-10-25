24 октября скончался южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо, более известный как Hip Hop Pantsula, или HHP, сообщает TshisaLIVE.

Смерть подтвердила его жена Лерато Сенгади.

Как сообщает Celeb Gossip, Тсамбо покончил жизнь самоубийством. Также эту версию подтвердил продюсер Табисо Тсотетси, одним из первых прибывший на место смерти. По его словам, на теле исполнителя были следы суицида.

Джабулани Тсамбо долгое время боролся с депрессией. В 2015 году он предпринял три попытки самоубийства.

Hip Hop Pantsula - пионер жанра мотсвако и известный хип-хоп-артист в ЮАР. Он одним из первых начал исполнять рэп на местных языках, в то время как другие южноафриканские исполнители старались подражать американским артистам и предпочитали записывать песни на английском.

Напоминаем, что недавно известный рэпер трагически погиб на съемках клипа