Украина обратилась в Гаагский суд из-за России [ Редактировать ]
Прокуратура Автономной Республики Крым и ряд правозащитных организаций обратились в Международный уголовный суд (МКС) относительно незаконного принуждения жителей АР Крым оккупационными властями к службе в вооруженных силах Российской Федерации.
Об этом заявил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".
"Мы затрагиваем очень важный вопрос относительно очередного нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма - и это нарушение касается незаконного принуждения к службе в вооруженных силах РФ, которое проводится оккупационной властью с 2015 года и по сегодняшний день... Прокуратура АРК вместе с правозащитниками собирали доказательства, и результатом этого стало представление соответствующего сообщения в Международный уголовный суд", - заявил он.
Также правозащитник выразил надежду, что офис Прокурора МКС проведет расследование и передаст это дело на рассмотрение суда.
"Для представления констатировать лишь сам факт призыва было недостаточно, поэтому было необходимо предоставить конкретные факты, подтверждающие это. Мы собрали 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих сам факт призыва на оккупированной территории, - это приказы российского президента о начале проведения призывной кампании, законах, позволяющих проводить этот призыв на оккупированной территории, и даже отчетах местных администраций, например, относительно распределения средств на проведение кампании в конкретном районе Крыма", - сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.
Седов также отметил, что правозащитники будут продолжать сбор доказательств и в дальнейшем.
Напоминаем, что в Европарламенте хотят назначить представителя ЕС по Крыму и Донбассу.
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