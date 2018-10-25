Строительная корпорация "Укрбуд" официально открыла ЖК "Герцен Парк", который находится на улице Герцена, 35 в Шевченковском районе Киева. Этот жилой комплекс - один из более чем двух десятков завершенных проектов строительной корпорации "Укрбуд" в столице. Он представляет собой две новостройки комфорт-класса: в первом доме 26 этажей, второй состоит из пяти секций высотой от 19 до 20 этажей.

Строительство еще в середине 2000-х начинал другой девелопер, но позже компания-застройщик обанкротилась, оставив без обещанного жилья около 50 семей, на тот момент полностью оплативших свои квартиры. Почти десять лет ситуация не двигалась с места, пока вложившие свои деньги в недострой люди не обратились к корпорации "Укрбуд" с просьбой закончить многострадальный проект. В результате жилой комплекс был достроен, а современное жилье получили не только несколько сотен новых покупателей, но и те семьи, которые годами ждали окончания строительства. А вместе с новыми домами появилось и обустроенное публичное пространство, над которым работали профессиональные урбанисты.

- Этот жилой комплекс был полностью введен в эксплуатацию год назад. Но для нас важно не просто строить дома, а создавать качественное пространство для жизни, - отметил президент корпорации "Укрбуд" Александр Лятамбор. - Именно поэтому весь этот год мы активно работали над благоустройством придомовой территории, чтобы она соответствовала всем современным требованиям комфортной жизни.

На территории ЖК "Герцен Парк" реализовали концепцию экологически чистого пространства. Над двухуровневым подземным паркингом, в который ведет лифт прямо из дома, появился многофункциональный детский мини-городок с игровыми площадками, горками, деревянными переходами и веревочными конструкциями. Основой детской зоны стали холмы с озеленением, за счет которых она приподнята над поверхностью земли. Таким образом архитекторы создали во дворе естественный микроклимат и озеленили закрытое пространство двора. Также была создана общественная зона на террасе под тентом с уличной мебелью.

При этом безопасность жителей комплекса обеспечивают квалифицированные сотрудники охранной службы. Доступ в паркинг и дома осуществляется с помощью специальной системы контроля с программируемыми картами-пропусками. Без такой карты проникнуть внутрь ни один непрошенный визитер не сможет. А для любого гостя можно настроить время посещений и зоны, в которые он сможет попасть с помощью пропуска.

По случаю открытия для жильцов "Герцен Парка" организовали развлекательную программу с конкурсами, квестами и фотозоной. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию декоративных композиций из экологически чистых материалов. Кроме того, новоселам предложили попробовать свои силы в мини-гольфе, а также принять участие в традиционном розыгрыше бытовой техники.

Приготовили конкурсы и для самых младших жильцов. Дети участвовали в квесте, организованном в двухэтажном детском мини-городке. По условиям игры они должны были найти потерявшихся животных и вернуть их домой. Также для маленьких гостей работали аквагримеры, а по территории комплекса курсировал детский "чудо-паровозик".