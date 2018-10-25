Сыщик-любитель обнаружил пропавший "Боинг" [ Редактировать ]
Сыщик-любитель из Британии заявил, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777, который пропал с радаров в марте 2014 года, следуя рейсом Malaysia Airlines MH370. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина заявил, что смог рассмотреть контур затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы. Журналисты обратились с находкой британца к эксперту, работающим в сфере авиационной безопасности. Эксперт подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может быть MH370.
"Это была одна из его грубых радарных позиций… У меня такое чувство, что это может быть он. Все дело в его форме", - поделился специалист.
Boeing исчез в марте 2014 года во время рейса Куала-Лумпур - Пекин. В тот момент на его борту находились 239 человек. С момента пропажи самолета появилось множество теорий о его возможном местоположении.
Напоминаем, крушение пропавшего "Боинга" показали на видео.
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