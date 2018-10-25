Защита подозреваемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Елены Зайцевой пытается убедить суд в тяжелой болезни своей подзащитной. Об этом сообщает Znaj.ua.

На этот раз защитник обвиняемой Евгений Мельничук заявил, что врачи уже поставили Зайцевой диагноз "посттравматическая энцефалопатия мозга".

Кроме того, защитник рассказал, что лично наблюдал у Зайцевой повышение артериального давления, когда врачи делали все необходимые манипуляции. В частности, он рассказал, что в один из дней давление подзащитной поднялся до 150.

"Лично наблюдал, что у нее повышается давление. Когда выезжала к ней скорая помощь, это было 9 октября, давление тогда было 150. Хотя, согласно документации, верхняя граница нормального артериального у нее давления составляет 90. То есть это резкие скачки артериального давления", - отметил юрист.

Также он в очередной раз пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО, заявив, что в учреждении нет врача невропатолога.

"Правда, в СИЗО нет невропатологов. Это ее состояние вызвано объективными причинами, и это не есть некая попытка избежать наказания", - констатировал правозащитник.

Более того адвокат добавил, что участие Зайцевой в последующих судебных заседаниях находится под угрозой и будет решаться непосредственно перед заседанием.

Стоит отметить, что следующее слушание дела по ДТП в Харькове состоится 7 ноября.

Ранее мы писали о том, что суд принял новое решение по делу Зайцевой.