Ноябрь не балует украинцев дополнительными выходными. В ноябре будет всего 8 выходных дней, а именно - субботы и воскресенья.

Вместе с этим мы получаем 22 рабочих дня в месяце. И хотя государственных праздников не будет, в ноябре украинцы отмечают ряд событий:

9 ноября - День украинской письменности и языка

17 ноября - День студента

21 ноября - День достоинства и свободы в честь Оранжевой Революции и Революции Достоинств.

24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов.

Смотрите также афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве на этих выходных.