Выходные в ноябре: как будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Ноябрь не балует украинцев дополнительными выходными. В ноябре будет всего 8 выходных дней, а именно - субботы и воскресенья.
Вместе с этим мы получаем 22 рабочих дня в месяце. И хотя государственных праздников не будет, в ноябре украинцы отмечают ряд событий:
- 9 ноября - День украинской письменности и языка
- 17 ноября - День студента
- 21 ноября - День достоинства и свободы в честь Оранжевой Революции и Революции Достоинств.
- 24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов.
Смотрите также афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве на этих выходных.
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