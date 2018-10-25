Жена изрезала мужа и устроила фотосессию с окровавленным телом (фото) [ Редактировать ]
В среду, 24 октября, в Сургуте женщина сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа. Пара была в нетрезвом состоянии, между ними возникла ссора и женщина ударила мужа ножом. А свое селфи разослала знакомым. Об этом сообщает Znak.com.
Муж попытался задушить жену, но женщина дала отпор.
Сейчас потерпевший находится в больнице. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Она находится под подпиской о невыезде.
Фото: Newdaynews.ru
Мужчина состоял на учете у участкового и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что появлялся пьяным в общественных местах.
Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяная учительница выпала из окна из-за селфи.
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