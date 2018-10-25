В среду, 24 октября, в Сургуте женщина сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа. Пара была в нетрезвом состоянии, между ними возникла ссора и женщина ударила мужа ножом. А свое селфи разослала знакомым. Об этом сообщает Znak.com.

Муж попытался задушить жену, но женщина дала отпор.

Сейчас потерпевший находится в больнице. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Она находится под подпиской о невыезде.

Фото: Newdaynews.ru

Мужчина состоял на учете у участкового и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что появлялся пьяным в общественных местах.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяная учительница выпала из окна из-за селфи.