Мужчина напоил детей "кока-колой" и попал за решетку [ Редактировать ]
Житель французского города Лимож был приговорен к тюремному заключению на три месяца за то, что поил своих детей только "кока-колой". Об этом сообщает Agence France-Presse.
Подсудимый не умеет читать или писать, живет на материально пособие и часто бьет жену и детей.
"У них не было холодильника, дети спали на матрасах без покрывал", - рассказал обвинитель во время суда.
После того как мужчина потратил все деньги на алкоголь, его дети несколько дней пили только "кока-колу". Такое случалось неоднократно.
"Отец кормил их пирогами и кока-колой", - заявил обвинитель.
Из-за избытка сладкого в еде старшему сыну к четырем годам пришлось удалить семь больных зубов. Другому сыну три года, однако он так и не начал говорить.
Ранее мы сообщали, что сахар опасен для здоровья.
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