Житель французского города Лимож был приговорен к тюремному заключению на три месяца за то, что поил своих детей только "кока-колой". Об этом сообщает Agence France-Presse.

Подсудимый не умеет читать или писать, живет на материально пособие и часто бьет жену и детей.

"У них не было холодильника, дети спали на матрасах без покрывал", - рассказал обвинитель во время суда.

После того как мужчина потратил все деньги на алкоголь, его дети несколько дней пили только "кока-колу". Такое случалось неоднократно.

"Отец кормил их пирогами и кока-колой", - заявил обвинитель.

Из-за избытка сладкого в еде старшему сыну к четырем годам пришлось удалить семь больных зубов. Другому сыну три года, однако он так и не начал говорить.

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