Експрес Київ-Бориспіль здійснив тестовий рейс [ Редактировать ]
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" сьогодні здійснив свій тестовий рейс. Потяг курсуватиме від центрального залізничного вокзалу, через станцію "Видубичі" до термінала D.
На лінії буде 13 поїздів. На станції "Бориспіль-аеропорт" уже побудували дві спеціальні платформи з пандусами. Регулярні рейси плануються вже з листопада.
Поїздка триватиме 35 хвилин, а її вартість становитиме - 80 гривень.
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